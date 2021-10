Clamoroso Dazn, ancora problemi: in onda Forum invece di Juventus-Alessandria

Nuove difficoltà per Dazn, dopo i problemi nella trasmissione delle gare della Serie A nelle scorse settimane. Come riportato da Calcio&Finanza, infatti, sulla piattaforma streaming oggi era in programma la trasmissione in diretta di Juventus-Alessandria, amichevole in casa bianconera. Per un disguido, tuttavia, per oltre mezzora è andata in onda su Dazn una puntata di Forum, il programma che era trasmesso allo stesso momento su Canale 5. Il collegamento con Juventus-Alessandria è cominciato, così, solo al 14′ della sfida amichevole che vede in campo i bianconeri di Massimiliano Allegri.