Clamoroso in Turchia: giocatore porta cellulare in campo per mostrare un errore all'arbitro, viene espulso

Tecnologia sempre più presente nei campi da calcio. Anche in maniera non ortodossa. E’ di oggi infatti la notizia dell’espulsione del capitano del Sivasspor Hakan Arslan nell’intervallo del match contro il Besiktas dovuta alla protesta del giocatore nei confronti del direttore di gara in merito ad un episodio di gioco nella prima frazione. Arslan, riporta L’Equipe, ha fatto vedere tramite un cellulare l’azione incriminata all’arbitro. A quel punto quest’ultimo ha, prima, ammonito il giocatore del Sivasspor per essere uscito dal recinto di gioco e, poi, lo ha espulso per le continue proteste dello stesso nonostante le immagini mostrate dimostrassero l’errore chiaro del direttore di gara.