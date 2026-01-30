Il Napoli lo voleva in estate, Grealish ha già finito la stagione in prestito all'Everton: il motivo

vedi letture

L’avventura di Jack Grealish con la maglia dell’Everton rischia di interrompersi nel momento migliore. Il tecnico David Moyes ha infatti aggiornato sulle condizioni dell’esterno offensivo, in prestito dal Manchester City, lasciando intendere che lo stop potrebbe essere molto lungo dopo l’infortunio rimediato nella vittoria per 1-0 contro l’Aston Villa dello scorso 18 gennaio.

Alla vigilia della trasferta di Brighton, l’allenatore scozzese ha spiegato: “Crediamo che probabilmente avrà bisogno di un intervento chirurgico, ma non è ancora del tutto confermato, ma probabilmente lo escluderà per il resto della stagione, sì”. Una notizia pesante per i Toffees, che avevano ritrovato nel trentenne inglese una pedina centrale del proprio gioco.

Moyes non ha nascosto l’amarezza per la situazione: “È davvero deludente per il giocatore, per il club e per tutti noi qui. È una parte così importante, è un grande personaggio, una grande esperienza per noi. Ci mancherà. Ha fatto tante cose davvero buone per noi”. Alla domanda su un’eventuale riflessione futura sul destino di Grealish, il manager ha tagliato corto: “Troppo presto”.