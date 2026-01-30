Ufficiale

Napoli in campo, rifinitura per la Fiorentina: il report del club azzurro

Oggi alle 18:00Brevi
di Fabio Tarantino

Meno uno a Napoli-Fiorentina. Gli azzurri si sono allenati al SSC Napoli Training Center alla vigilia del match contro i viola. Il gruppo è stato impegnato in una seduta mattutina, svolgendo una fase di attivazione e a seguire un lavoro tecnico-tattico.

