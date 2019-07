Clamoroso Perin, col Benfica può saltare tutto: emersi problemi fisici, serviranno altri esami

Problemi fisici riscontrati durante le visite mediche di questo pomeriggio potrebbero far saltare l'arrivo di Mattia Perin al Benfica. Secondo quanto riportano le indiscrezioni di Record, infatti, i risultati dei test medici sostenuti dal portiere della Juventus avrebbero sollevato alcuni dubbi sullo stato di forma del 26enne, il quale - viene sottolineato - è atterrato a Lisbona con un problema alla spalla che a prescindere lo costringerebbe a scendere in campo non prima di settembre. Il Benfica - riporta sempre Record - effettuerà dunque ulteriori esami prima di sciogliere i dubbi e prendere una decisione finale. A riguardo, è attesa nelle prossime ore una presa di posizione ufficiale da parte del club portoghese.