CLASSIFICA - L'Inter fallisce il contro sorpasso e scivola quarto posto

Nulla da fare per l'Inter di Conte che fallisce l'appuntamento con la vittoria per il secondo match consecutivo. Dopo aver patito la sconfitta per mano del Bologna, i nerazzurri si sono fermati anche al Bentegodi impattando per 2-2 contro il Verona. L'Inter resta, dunque, al quarto posto, cedendo il passo all'Atalanta che si tiene stretta la terza posizione.