Club Napoli Briganti lancia la sfida: 999 iscritti per i 10 anni

In occasione del suo decennale, il Club Napoli Briganti (da sempre affiliato a UANM) ha lanciato una sfida: raggiungere i 999 iscritti. Non disponendo di una sede - d'altronde i briganti si danno alla macchia - l'iscrizione è totalmente gratuita: basta mandare un messaggio whatsapp al 3667233063 scrivendo il proprio nome, cognome e città di residenza per iscriversi e ricevere la tessera del Club in formato PDF.



Il vicino traguardo probabilmente sarà un primato per un Club Napoli ufficiale reso possibile grazie al lavoro del Presidente Alberto Petillo, il Vice Luciano Seccia ed il Segretario Giovanni Carandente.

Tra i tanti soci che - come dice lo slogan del Club - "hanno tirato fuori il brigante che in te" sparsi in tutti i continenti, anche personaggi famosi che hanno offerto gratuitamente la loro collaborazione pubblicando video promozionali: Carlo Alvino, Paolontoni, Bruno Siciliano, Massimiliano Verde, Gianni Improta, Alessia Bartiromo, Angelo di Gennaro, Gigi Pavarese, Aniello Sicignano. La campagna è ancora aperta.