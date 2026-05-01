Como-Napoli, ultime di formazione Sky: "Conte conferma l'assetto visto con la Cremonese"

vedi letture

Alisson Santos si è preso la titolarità nel Napoli: Antonio Conte conferma il brasiliano nel suo 3-4-2-1 offensivo contro il Como di Cesc Fàbregas, con l’obiettivo di conquistare il primo match point per la qualificazione matematica in Champions League. La gara è in programma domani alle ore 18:00 e potrebbe valere la matematica conquista della Champions League per gli uomini di Conte, di fronte il temibile Como battuto una sola volta nelle ultime quattro sfide!

Como-Napoli: il 3-4-2-1 visto con la Cremonese, con un unico cambio

Secondo la redazione di Sky Sport, gli azzurri si presentano a Como con una formazione ormai consolidata nella fase decisiva della stagione. Milinkovic-Savic difenderà i pali, con il terzetto difensivo composto da Beukema, Rrahmani e Buongiorno a protezione della porta. Non ci sarà dunque dal primo minuto Olivera, rispetto alla gara con la Cremonese. La mediana sarà gestita ancora una volta da Lobotka e McTominay, mentre Politano e Gutierrez agiscono sulle corsie esterne per garantire ampiezza e velocità. In attacco, la coppia De Bruyne-Alisson opera alle spalle di Hojlund, chiamata a creare superiorità numerica e occasioni da gol.