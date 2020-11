Arriva il 2-0 del Sassuolo al minuto 95 con Lopez. Prima le proteste del Napoli: Koulibaly serve Osimhen in area. Finisce a terra l'ex Lille, che protesta. Per l'arbitro tutto regolare. Sul contropiede successivo palla in profondità per Maxime Lopez, che mette a sedere Manolas in area, scarta anche Ospina e a porta vuota mette in fondo al sacco!