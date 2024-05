Conferme dalla Spagna: "Clamoroso Barça, Xavi verso l'esonero: Laporta furioso per un motivo"

TuttoNapoli.net

Xavi via, resta, anzi no. Il futuro della panchina del Barcellona rischia di diventare una telenovela. A fine gennaio, nonostante un contratto fino al 2025, il tecnico aveva annunciato che sarebbe andato via a fine stagione ma tre mesi dopo ecco il dietrofront, con l'ex centrocampista che aveva accettato di rimanere cedendo al pressing del presidente Joan Laporta.

Che però ora lo vuole esonerare. Secondo i media catalani, infatti, il massimo dirigente blaugrana sarebbe furioso nei confronti di Xavi per quanto dichiarato in conferenza stampa prima della gara con l'Almeria: il tecnico, parlando della difficile situazione economica del club, aveva messo le mani avanti per la prossima stagione spiegando che sarebbe stato difficile competere sia in Spagna che in Europa. Parole non gradite a Laporta, deciso a mandare via Xavi a fine stagione e promuovere Rafa Marquez.