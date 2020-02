Coni, Malagò contro Commisso: "Così ne perde l'intero sistema"

(ANSA) - MILANO, 03 FEB - "Quando ci sono dei soggetti così importanti che si mettono a livello pubblico a fare questo tipo di discussioni, al netto del torto o della ragione, chi ne perde è l'intero sistema". È la posizione del presidente del Coni, Giovanni Malagò, sullo sfogo del presidente della Fiorentina Rocco Commisso che ieri ha definito "disgustoso" l'arbitraggio nella gara contro la Juventus. "Le polemiche sugli arbitraggi - aggiunge Malagò a margine dell'evento benefico "United for the Heart" - non mi sembra che siano una novità assoluta". (ANSA).