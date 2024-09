Conte oggi presenta in conferenza la sfida alla Juve: ufficializzato l'orario

Parola ad Antonio Conte in vista della Juventus. Il tecnico del Napoli interverrà in conferenza stampa nella giornata di oggi, giovedì 19 settembre alle ore 14 a Castel Volturno, rispondendo alle domande dei cronisti in vista della sfida in trasferta contro la Juvntus in programma sabato 21 settembre alle ore 18, match valido per la quinta giornata della Serie A 2024/2025. Potrete seguire la diretta testuale su Tuttonapoli.