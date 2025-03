Conte torna a parlare: oggi la conferenza stampa live su Tuttonapoli.net

Antonio Conte torna a parlare. L'allenatore del Napoli interverrà in conferenza stampa quest'oggi alle ore 14 presso il centro sportivo di Castel Volturno, in vista della partita contro il Milan. L'incontro, valido per la 30ª giornata del campionato di Serie A 2024/2025, si disputerà domenica 30 marzo alle ore 20:45 allo stadio Maradona. Potrete seguire la diretta testuale del suo intervento su Tuttonapoli.net.