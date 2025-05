Repubblica - Conte deciderà se onorare il contratto: cosa chiede ad ADL

vedi letture

In primo piano

Oggi alle 09:00 In primo piano

La priorità in questo momento è il campo e il sogno scudetto, ma in casa Napoli si parla anche di futuro della panchina, del destino di Conte. Secondo il quotidiano Repubblica oggi in edicola, potrebbe esserci già questa settimana l'incontro famoso tra l'allenatore e il presidente De Laurentiis, di rientro dalle Maldive.

"Il tecnico ha un contratto fino al 2027 e sarà lui a decidere se onorarlo, dopo le perplessità espresse pubblicamente alcune settimane fa. Sono stati gli errori e le omissioni sul mercato invernale ad aprire una crepa nel rapporto tra il Napoli e Conte, anche se tra mille sofferenze il tecnico è riuscito lo stesso a superare ogni ostacolo. Ma adesso chiede garanzie dalla panchina per la prossima stagione".