Sorpresa Neres dopo l'infortunio: arriva un'ottima notizia per Conte

Nel pieno dell’emergenza c’è una potenziale bella notizia per Antonio Conte. In attesa di conoscere quelle che saranno le condizioni relative a Lobotka dopo l’infortunio contro il Lecce, l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere che per il gran finale di stagione il tecnico degli azzurri potrebbe ritrovare Davide Neres.

Il brasiliano potrebbe tornare per le ultime due partite contro Parma e Cagliari. Nel caso si tratterà di un recupero prezioso per provare a ottenere gli ultimi punti necessari per la conquista dello scudetto. Magari l’ex Benfica non avraà i 90 minuti nelle gambe, ma sarebbe comunque pronto a dare una mano nel finale, qualora fosse necessario avere bisogno anche dei suoi sprint e dei suoi dribbling.