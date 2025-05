Genoa, Masini: "Giochiamo sempre per vincere, lo faremo anche col Napoli"

Patrizio Masini, centrocampista del Genoa, commenta così ai microfoni di DAZN la sconfitta nella sfida col Milan: "Vieira è stato fondamentale per me, mi ha dato fiducia dandomi molti consigli e mi ha aiutato nel gioco con la palla dove devo migliorare ancora ma sono molto contento di come è andato quest'anno".

Andrete a Napoli per vincere?

"Noi ogni partita la giochiamo per vincere, dispiace per oggi perché l'avevamo incanalata bene e volevamo farlo per il nostro pubblico".

Quanto è importante avere un compagno come Badelj?

"Fondamentale, lo studio da inizio ritiro perché è un maestro per il modo di giocare la palla, questa è una squadra con molti leader e siamo fortunati a confrontarci con loro".