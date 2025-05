Video Il Milan rimonta il Genoa in due minuti, finisce 1-2 a Marassi: highlights

vedi letture

Termina 1-2 a Marassi il match tra Genoa e Milan, posticipo della 35ª giornata di Serie A. La sblocca Vitinha al 61esimo, ma in in due minuti il Grifone si fa rimontare: prima il gol di Leao al 76esimo su assist di Gimenez, poi l'autorete di Frendrup dopo appena un giro d'orologio. Di seguito il video degli highlights (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock se non lo visualizzi da pc).