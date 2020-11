"Convegno sugli arbitri a Napoli? E' feccia!", chiesta imputazione per diffamazione per Mughini, Cruciani e Parenzo

E' di questa mattina la notizia che vede ancora una volta il mondo degli arbitri protagonista, anche se in maniera indiretta. Nel 2018, infatti, presso l'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli si tenne il convegno ‘Calcio e Diritto: il rispetto delle regole nell'aree del VAR‘, in cui venne presentato anche un libro sul tema del professor Guido Clemente di San Luca. Proprio in quel volume sono stati analizzati gli errori arbitrali che avrebbero falsato il campionato 2017-2018, annata che vedeva protagoniste al vertice Juventus e Napoli.

Interpellato sull'argomento, durante la trasmissione radiofonica La Zanzara condotta da Cruciani e Parenzo, Giampiero Mughini si lasciò andare ad un commento duro nei confronti del convegno, parlando dei partecipanti con parole offensive: "La feccia è sempre esistita ed esisterà sempre". Proprio per queste dichiarazioni, il Pm antimafia Catello Maresca, il professor Clemente di San Luca e l'avvocato Claudio Botti denunciarono Mughini al Tribunale di Roma per diffamazione. Con lui, anche i due conduttori Giuseppe Cruciani e David Parenzo, che non avevano preso le distanze da quella frase.

Ad oggi, il Giudice per le indagini preliminari Valerio Savio ha ritenuto di dover agire nei confronti dei tre giornalisti, ritenendo le frasi di Mughini ingiuriose, e tirando in ballo anche gli altri due conduttori che non presero a loro tempo le distanze dalle parole di Mughini, di fatto incalzando e sostendo lo stesso giornalista.