Coppa Italia, le formazioni ufficiali di Inter-Cagliari: c'è Sanchez dal 1'

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Inter-Cagliari. Inizia il cammino in Coppa Italia per la squadra di Antonio Conte, che a San Siro ospita il Cagliari di Rolando Maran nella gara valida per gli ottavi di finale del torneo.

LE SCELTE - Conte coglie l’occasione per fare qualche cambio, a partire dalla difesa dove si rivedrà Andrea Ranocchia mentre a destra ci sarà una nuova chance per Valentino Lazaro. Sull'altra fascia, debutto dal primo minuto per Federico Dimarco. Tornano titolari anche Nicolò Barella e Alexis Sanchez. Per quel che riguarda i sardi, anche qui ci sarà qualche cambio di formazione, con Alberto Cerri al centro dell'attacco, ma Maran non rinuncia a schierare Radja Nainggolan

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, Ranocchia, Skriniar; Lazaro, Barella, Brozovic, Borja Valero, Dimarco; Sanchez, Lukaku.

Cagliari (4-3-2-1): Olsen; Faragò, Walukiewicz, Pisacane, Lykogiannis; Nandez, Oliva, Ionita; Castro, Nainggolan; Cerri.