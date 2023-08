Coppa Italia, le partite in programma oggi: c'è anche il primo avversario del Napoli

Oggi si scende in campo per giocare alcune partite preliminari dei 32esimi di finale di Coppa Italia

Oggi si scende in campo per giocare alcune partite preliminari dei 32esimi di finale di Coppa Italia. Si parte nel pomeriggio con il Frosinone - primo avversario del Napoli in campionato - contro il Pisa e non si escludono sorprese del famoso calcio d'estate con le preparazioni differenziate per ogni categoria di squadra. Si chiude con un derby tutto emiliano tra Bologna e Cesena. Anche in questo caso la tripla è d'obbligo. Qui il tabellone completo della manifestazione

Ecco di seguito il programma.

Le partite in programma:

17:45 Frosinone-Pisa

18:00 Udinese-Catanzaro

21:00 Genoa-Modena

21:15 Bologna-Cesena