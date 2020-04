Coronavirus, dramma in Usa: già più decessi dei 20 anni di guerra in Vietnam

Il numero di morti per coronavirus negli Stati Uniti supera quello delle vittime della guerra in Vietnam. I morti per il virus sono infatti 58.265 a fronte delle 58.220 vittime nei 20 anni di guerra fra il 1955 e il 1975 in Vietnam. Solo nelle ultime 24 ore sono morte 2.200 persone. I contagi superano il milione: sono 1.011.877. Numeri che confermano il dramma mondiale che ha colpito anche gli Usa.