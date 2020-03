Coronavirus, esperti svelano il periodo in cui termineranno i contagi

Lungo approfondimento sulla luce in fondo al tunnel sulle colonne del Corriere della Sera. Secondo gli studi dei matematici, l'emergenza relativa al Coronavirus potrebbe terminare, a meno di errori nei calcoli e di comportamenti sbagliati, tra il 5 e il 16 maggio. E' lì che dovrebbe registrarsi, secondo l'Einaudi Institute for Economics and Finance, il giorno dell’azzeramento, quando non si registrerà più nessun nuovo contagio (o pochissimi e isolati). La metà della prima o la fine della seconda settimana di maggio, alle tendenze attuali, in quasi tutte le regioni d’Italia.