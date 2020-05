Coronavirus, i dati della città di Napoli: due nuovi contagi, nessun decesso registrato in 24h

Anche oggi il Comune di Napoli ha diramato i numeri relativi all'emergenza Coronavirus, con i dati riguardanti la città partenopea. Ad oggi i contagi da Coronavirus a Napoli, come riportato dall'Asl Napoli 1, sono 954, con in incremento rispetto a ieri di due persone. I guariti, invece, sono 351 a fronte dei 344 di ieri. I decessi sono 115 e rispetto a ieri non si registrano nuovi deceduti. Sono 5, invece, le persone al momento in terapia intensiva, numero che non trova variazioni da martedì 5 maggio.