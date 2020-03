Coronavirus, il premier giapponese: "Nessun rischio per le Olimpiadi"

L'emergenza Coronavirus continua a bloccare eventi e manifestazioni. Ormai tutti i campionati europei sono del tutto bloccati per via della pandemia Covid 19. Martedi dovrebbe arrivare - a meno di clamorosi scenari - il rinvio anche di EURO2020. Discorso opposto invece per le Olimpiadi: il quotidiano francese "L'Express" fa sapere che secondo ll premier giapponese Shinzō Abe, i Giochi olimpici di Tokyo 2020 si faranno e non sono a rischio.