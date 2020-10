Coronavirus, in Francia record di 18mila contagi in 24h. Macron: "Verso altre restrizioni..."

I numeri dei contagi continuano a crescere in Francia. "L’epidemia continua a crescere. In alcuni territori siamo riusciti a frenare le cose, ma il virus circola piu veloce. E nei luoghi dove circola troppo veloce, in particolare, tra le persone adulte e dove ci sono troppi posti letto occupati negli ospedali, allora dovremo andare verso maggiori restrizioni", il presidente francese Macron, intervistato in diretta in tv, ha commentato così le ultime cifre record sul coronavirus in Francia, con 18.746 casi nelle ultime 24 ore.