Coronavirus, l'annuncio di Fontana: "Dal 21 aprile test sierologici in Lombardia"

Dal 21 aprile la Regione Lombardia darà il via ai test sierologici per riscontrare il contagio da Coronavirus. Lo ha confermato, dopo l'annuncio di lunedì 13 marzo, il presidente Attilio Fontana: "Partiremo dagli operatori sanitari e socio sanitari e dalle province più colpite della Lombardia. Nessun rinvio dei test per Milano, ma doverosa programmazione su basi scientifiche ed epidemiologiche". In mattinata, rende noto la regione, il governatore ha incontrato Guido Bertolaso, consulente personale del presidente Fontana per l'emergenza Covid-19, dimesso sei giorni fa dopo aver contratto il virus.