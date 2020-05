Coronavirus, l'ISS: "Epidemia non è sparita, ma siamo lontani dall'immunità di gregge"

"Siamo ancora in una fase epidemica". A chiarirlo è Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS), in audizione in Commissione Affari sociali della Camera: "Il fatto che la curva dei contagi sia decrescente è ovviamente una cosa positiva, frutto delle misure e dei comportamenti avuti in Italia. Ma ci sono dei nuovi casi ancora, per cui la circolazione del virus è presente nel Paese e per questo bisogna mantenere ancora tutte le msiure necessarie. La percentuale è bassa, siamo lontanissimi dall'immunità di gregge, ma solo quando arriverà il vaccino giungeremo al nostro obiettivo".