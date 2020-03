Coronavirus, la Liga si riunisce d'urgenza: al vaglio lo stop del campionato

L'emergenza Coronavirus è arrivata con forza anche in Spagna. I vertici del calcio spagnolo si sono riuniti d'urgenza per via del crescente numero di contagiati. Al vaglio la possibile sospensione del campionato sin dal prossimo turno. Si valuta anche il rinvio della finale di Copa del Rey fra Athletic e Real Sociedad.

Riunione d'urgenza ne LaLiga. A seguito del crescente numero di contagiati al Coronavirus, si sta valutando di sospendere il campionato spagnolo in dal prossimo turno. Negli scorsi minuti la RFEF aveva comunicato che i primi due tornei nazionali si sarebbero disputati a porte chiuse, mentre sono già ufficialmente sospese le categorie inferiori, il futsal e il calcio femminile. Si valuta anche il rinvio della finale di Copa del Rey fra Athletic e Real Sociedad.