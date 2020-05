Coronavirus, lo studio scientifico: più di un paziente su 4 è diabetico

Più di un paziente con Covid-19 ricoverato nei reparti di medicina su quattro è affetto da diabete e una parte importante di loro ha patologie cardiovascolari. I diabetici, inoltre, hanno una prognosi peggiore se colpiti dal Coronavirus, per questo per loro deve esserci massima attenzione. E' questo il risultato dello studio scientifico dell'European Association for the Study of Diabetes