Coronavirus, NBA verso la ripresa: si potrebbe giocare a Disney World

Secondo diverse fonti, la NBA sta per tornare in campo: la stagione stagione riuscirà ad avere la sua conclusione e ora si parla di due sedi per separare le conference oppure della sola Disneyworld, in cui concentrare tutte le squadre che saranno chiamate a giocare. Ci si chiede se saranno disputate solo i playoff, nel qual caso i giocatori delle squadre non partecipanti non riceverebbero salario o se giocare anche un premio finale di regular season. Ci si prepara a far rientrare giocatori da mezzo mondo, cosa per la quale il commissioner Adam Silver ha già chiesto garanzia il presidente Trump. I dettagli da definire sono molti, i tempi per farlo limitati. Entro il primo giugno le linee guida debbano essere definite per poter cominciare a metà mese e riprendere a giocare dopo la metà di luglio.