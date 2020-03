Coronavirus, Premier Conte: "Sport solo a porte chiuse, non sarà consentito giocare davanti al pubblico"

"Sport solo a porte chiuse, non sarà consentito giocare davanti al pubblico. Siamo sulla stessa barca, chi ha il timone ha il dovere di indicare la rotta, dobbiamo fare uno sforzo in più, dobbiamo farlo insieme. L'Italia tutta è chiamata a fare la propria parte". Queste le parole del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte in merito al nuovo decreto che consentirà dunque di far proseguire il campionato di Serie A con gli stadi vuoti. Situazione che resta, dunque, estramemnte delicata per quanto concerne l'emergenza Coronavirus.