Coronavirus, stop al lockdown di Wuhan: 3 mesi dopo non vi sono più restrizioni

Bellissima notizia per la popolazione di Wuhan: si è concluso definitivamente il lockdown attorno al capoluogo della provincia di Hubei. Sono serviti 3 mesi per mettere fine all'isolamento forzato della cittadina cinese. Lo stop al lockdown è arrivato alla mezzanotte locale (18 in Italia). Non vi è più nessun divieto di lasciare la città con la circolazione che è ri-iniziata in entrata e in uscita.