Coronavirus, Striscia la Notizia attacca il prof. Ascierto: "Che figura di m..."

La guerra contro il Coronavirus è ormai cominciata da diversi giorni, con la sanità italiana impegnata a contenere l'epidemia ed allo stesso tempo a cercare soluzioni terapeutiche valide a debellare il Covid-19. Una di queste, negli scorsi giorni, è arrivata dall'Ospedale Pascale di Napoli con il professor Paolo Ascierto protagonista di alcuni studi che avrebbero provato l'effetto positivo del Tocilizumab sui malati di Coronavirus. Dopo un'iniziale ondata di speranza, è cominciata una campagna di attacco nei confronti del professor Ascierto, accusato di aver assunto dei meriti non suoi nella ricerca sul farmaco anti artrite reumatoide. L'ultima polemica è stata montata dal programma 'Striscia la notizia', dove in un servizio a cura di Jerry Scotti lo stesso Ascierto è stato sbeffeggiato e deriso, cavalcando l'onda montata dal direttore del reparto di malattie infettive del Sacco di Milano Massimo Galli, uno dei primi ad attaccare in pubblico il medico napoletano. "Che figura di m...", il finale del servizio montano da Striscia.