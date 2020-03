Coronavirus, Trump annuncia: "Aiuti da 100 mln di dollari per l'Italia!"

Sono ormai tante le nazioni che hanno mostrato grande solidarietà nei confronti dell'Italia, uno dei paesi più colpito dal Coronavirus. Come riporta Repubblica, anche gli Stati Uniti sono pronto a dare il proprio contributo: invieranno in Italia materiale sanitario per 100 milioni di dollari, e a dirlo è il presidente americano Donald Trump spiegando anche che gli Usa stanno già stanno fornendo respiratori all'Italia così come alla Spagna e alla Francia. "Giuseppe - ha aggiunto Trump riferendosi al presidente del consiglio Conte - era molto contento".