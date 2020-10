Coronavirus, Zajc guarito: scendono a 31 i contagi attivi in Serie A

Dopo i due casi della Juventus (Cristiano Ronaldo e McKennie) e i quattro del Parma emersi nella giornata di ieri, il conteggio dei calciatori di Serie A attualmente positivi al coronavirus è salito ancora in seguito al comunicato del Sassuolo su Toljan, anch'egli risultato positivo. Il Genoa ha però fatto scendere il conteggio di una unità in serata, grazie alla guarigione di Miha Zajc. Di seguito l’elenco squadra per squadra.

Atalanta

Marco Carnesecchi.

Genoa

Petar Brlek, Francesco Cassata, Domenico Criscito, Mattia Destro, Lukas Lerager, Darian Males, Luca Pellegrini, Marko Pjaca, Davide Zappacosta.

Hellas Verona

Antonin Barak, Koray Gunter.

Inter

Alessandro Bastoni, Milan Skriniar, Radja Nainggolan, Roberto Gagliardini, Ionut Radu, Ashley Young.

Juventus

Cristiano Ronaldo, Weston McKennie.

Milan

Leo Duarte, Matteo Gabbia.

Napoli

Piotr Zielinski, Eljif Elmas.

Parma

4 calciatori (nomi non comunicati dal club).

Roma

Amadou Diawara.

Sassuolo

Jeremy Toljan.

Spezia

Riccardo Marchizza.