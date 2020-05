CTS, Locatelli: "Serie A? Servono soluzioni per giocare le partite. Sul nuovo Protocollo.."

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto il Professor Franco Locatelli, Presidente del Consiglio Superiore di Sanità e membro del Comitato tecnico-scientifico della protezione civile: “Cambiamenti del protocollo? C’è stata la disponibilità della Lega calcio a rivedere alcune criticità che avevamo sottolineato, così come la disponibilità da parte nostra di un confronto per valutare assieme le soluzioni per consentire la ripresa degli allenamenti di gruppo, ovviamente nel rispetto delle norme che valgono per tutti i cittadini. Come ha sottolineato Spadafora, chiaramente la situazione epidemiologica è cambiata ed è per questo che si possono fare altri ragionamenti che prima non erano possibili.

NOVITA' - "Noi abbiamo detto che all’inizio le squadre possono sostanzialmente riprendere gli allenamenti di gruppo non attuando il ritiro con quarantena immediata. Tuttavia, per quello che riguarda il nostro parere, abbiamo chiaramente detto che qualora ci fosse un caso di positività si dovrà precedere all’immediato isolamento e quarantena del soggetto fino a completa guarigione e due tamponi negativi a distanza di 24 ore l’uno dall’altro. Gli altri componenti della squadra verranno sottoposti a un isolamento fiduciario in una struttura indicata. Tutto il gruppo squadra, quindi anche medici, fisioterapisti, massaggiatore e via discorrendo, dovrebbero essere sottoposti a un isolamento, ma potranno continuare ad allenarsi e questa è la differenza vera".

TAMPONI - "La FIGC e la Lega calcio hanno proposto tamponi ogni 48 ore per 2 settimane. Chiaramente tutto questo si riferisce alla problematica degli allenamenti di gruppo. Diversi saranno i ragionamenti per la ripresa dell’attività, auspichiamo contatti con i club, la lega e la figc perché insieme potremo trovare la soluzione per ripartire. Da parte nostra c’è massima disponibilità al confronto e tra l’altro tra due-tre settimane la situazione epidemiologica potrà essere ulteriormente migliorata e questo ci aiuterebbe a trovare la via della ripresa".