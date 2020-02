Da Brescia - Si cerca l'effetto Rigamonti col Napoli, con gli azzurri l'ultimo treno

Erica Bariselli, giornalista vicina alle vicende di casa Brescia, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli in vista del match di stasera: "Il momento lo lascio immaginare, ovviamente difficile ed è un eufemismo. C'è la sensazione, quasi una consapevolezza, che oggi sarà l'ultimo treno. Diego Lopez non vuol sentire parlare di ultima spiaggia, ma il tecnico sa benissimo che non si può giocare a nascondino, ma anzi bisogna uscire allo scoperto. Per nutrire speranze di salvezza serve tornare ad una vittoria che manca da nove giornate, una vita. Ambiente? Lo stadio ci crede per forza di cose, è il momento che la squadra scopra l'effetto Rigamonti".