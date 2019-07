Da Magistris attacca De Luca: "E' un imitatore di Ceausescu!"

Un attacco diretto quello del Sindaco di Napoli Luigi De Magistris nei confronti del governatore Vincenzo De Luca, definito "imitatore di Ceausescu". Dopo l'assenza alla conferenza stampa di presentazione delle Universiadi, assenza ovviamente per mancato invito, il primo cittadino ha parlato cosi come riportato da Il Roma: "Di fronte a questi manifesti Ceausescu sembra quasi un umile democratico di quartiere. Avrei voluto vedere manifesti di Napoli 2019 a Berlino, Londra o Parigi, invece abbiamo questi manifesti che ci ricordano chi mette i soldi. Daremo una targa a questa persona, diremo che ha messo i fondi europei