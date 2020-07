Dalla Francia i dubbi sull'affare Osimhen: "Meno vantaggioso del previsto?"

Victor Osimhen ed il Napoli dovrebbero dirsi sì a vicenda (se il tutto non è già stato fatto) proprio in queste ore, con l'annuncio ufficiale che allo stesso modo dovrebbe arrivare di qui a breve. Un affare che vedrà entrare nelle casse del Lille una cifra intorno ai 60 mln di euro, di fatto l'operazione più costosa dell'era De Laurentiis. Dalla Francia, però, pongono dubbi sugli effettivi vantaggi tratti dal Lille nell'operazione: alcuni media francesi, tra cui il portale butfootballclub.fr, si stanno interrogando sulle cifre dell'operazione, ponendo il dubbio su quanto sia effettivamente vantaggiosa l'operazione, visto che fino a qualche tempo fa si parlava di ben 80 mln di euro per Osimhen nelle casse del Lille.