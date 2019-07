Del Genio su Elmas: "Mi piace l'idea delle potenzialità sconosciute, speriamo in una sorpresa alla Fabiàn..."

Queste le parole di Paolo Del Genio, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Elmas? Non lo conosco ma mi piace molto l'idea, ovvero quando si vanno a prendere giocatori di cui non conosciamo le potenzialità. Avessimo preso Pulgar avremmo già definito che sarebbe stato il quarto di centrocampo, nel caso di Elmas entriamo nel campo delle potenzialità sconosciute che ci hanno portato a grandi sorprese come nel caso di Fabiàn, speriamo si possa ripetere".