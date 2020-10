Diawara, virus contratto con la Guinea: nessun contatto col gruppo squadra della Roma

In casa Roma si lavora affinchè la positività di Amadou Diawara rimanga un caso isolato: c'è una virtuale certezza che il centrocampista guineano abbia contratto il virus nel ritiro della sua Nazionale. Lunedì infatti il calciatore ha lasciato Trigoria essendo negativo ed è arrivato in Nazionale ancora negativo. Venerdì tamponi prima del match con Capoverde, Diawara ancora negativo ma ben cinque compagni sono risultati positivi. Oggi il rientro a Roma ed dopo il test rapido al Campus Biomedico, ecco la positività: non avendo avuto contatti con nessuno all'interno del gruppo squadra, per Fonseca non cambia nulla: allenamento mattutino di domani che rimane fissato dunque, mentre con Diawara appuntamento a tra 14 giorni come minimo.