Dimaro, Day 7: il report della seduta mattutina. Scarico per Milik e Mertens, Tonelli in piscina

Settimo giorno di ritiro per il Napoli a Dimaro. Questo il report della seduta mattutina di allenamento del club azzurro, pubblicato sul sito ufficiale: primo giorno sul campo di Dimaro per Mertens, Milik e Mario Rui, giunti come da programma ieri sera e accolti stamattina dall'ovazione dei tifosi azzurri in Trentino.

L’ALLENAMENTO - La squadra ha svolto la consueta fase iniziale di riscaldamento e prevenzione. Successivamente torello con la rosa divisa in gruppi. Successivamente partitina a campo ridotto risolta dai gol di Gaetano, Verdi e Tutino. Chiusura con esercitazioni su calci piazzati.

PERSONALIZZATO - Mario Rui ha svolto l'intera seduta. Lavoro di scarico per Mertens e Milik. Piscina per Tonelli. Differenziato per Inglese. Nel pomeriggio riposo. La ripresa degli allenamenti è fissata per domattina.