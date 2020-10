Diritti Champions 2021/24, c'è Amazon: aggiudicato il pacchetto A2, il resto tra Sky e Mediaset

Nella giornata di ieri si è conclusa la trattativa tra i broadcaster e l’Uefa per i diritti tv in Italia per il triennio 2021/24. Come riporta 'Calcio e Finanza', la grande novità è rappresentata dalla presenza di Amazon, che s'è aggiudicato il pacchetti A2 relativo alle migliori 16 partite del mercoledì sera e le manderà in diretta su Prime.

In ballo restano i pacchetti per le 16 migliori gare del martedì, quello per la sola finale (due pacchetti per cui Mediaset ha offerto 45 milioni) e il pacchetto per le restanti 104 gare stagionali, obiettivo di Sky che non poteva acquistare tutta la competizione a causa del divieto di esclusiva sul web imposto dal Tribunale.

In questo caso nulla ancora è stato definito, ma è probabile un accordo tra emittenti che preveda la possibilità per Mediaset di trasmettere in chiaro la trasmissione delle 16 migliori gare del martedì e per Sky la trasmissione di tutti i match, a eccezione delle partite che andranno su Amazon.