Diritti tv Serie A, Dazn in vantaggio: il costo dell'abbonamento potrebbe variare

Già domani potrebbe arrivare il voto della Lega Serie A a favore dell’offerta di Dazn per i diritti tv del campionato del prossimo triennio 2021/24. Come riporta Calcio e Finanza, la piattaforma streaming sarebbe infatti in vantaggio rispetto a Sky: sul piatto 840 milioni di euro a stagione per trasmettere tutte e 380 le gare della Serie A, con 114 che dovrebbero essere trasmesse in coesclusiva con la piattaforma satellitare (che offre 70 milioni annui) in un pacchetto che tuttavia potrebbe essere rimesso all’asta (con l’ipotesi partita in chiaro).

Per migliorare la fruizione da parte dei tifosi, l’utente, potrebbe vedere le partite su Dazn con qualsiasi abbonamento ad operatore telefonico. In questo nuovi quadro, potrebbe cambiare anche il prezzo dell'abbonamento, l’ipotesi del nuovo costo sarebbe di circa 30 euro (in un range tra 27 e 33 euro indicativamente), in linea sostanzialmente con quello che è il costo oggi di competitor come NowTv (la piattaforma streaming di proprietà di Sky) per lo sport.