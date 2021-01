Diritti tv Serie A, pronta un'offerta di Amazon: i dettagli

Dalla prossima stagione la Serie A potrebbe essere trasmessa in streaming su Amazon, nel servizio Prime Video. Secondo quanto riportato da Bloomberg, il colosso statunitense guidato da Jeff Bezos, infatti, sta progettando di fare un’offerta per i diritti televisivi del campionato italiano per il triennio 2021-2024. La Lega ha fissato per il 26 gennaio la scadenza per presentare le proposte, con un obiettivo chiaro: incassare almeno 1,15 miliardi di euro. I rappresentanti di Amazon e della Serie A - spiega l'agenzia di stampa - hanno rifiutato di commentare queste indiscrezioni.