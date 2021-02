Diritti tv Serie A, tra Dazn e Sky spunta anche Tim

Il nodo sui diritti tv della Serie A ancora non è stato sciolto e non lo sarà almeno per altre 48 ore. Infatti come riporta Calcio e Finanza, giovedì la nuova assemblea dei club dovrebbe decidere quale offerta scegliere, tra quelle di Dazn e Sky. Dazn resta in vantaggio con un'offerta di 840 milioni per il pacchetto con 7 gare in esclusiva a giornata e 3 giornate in coesclusiva, mentre Sky ha offerto 70 milioni per le 3 gare in coesclusiva. Dazn, ha convinto la larga parte dei presidenti, ma non tutti perché alcuni hanno sollevato dubbi relativamente alla infrastruttura internet in Italia, con il rischio che l’attuale rete non possa reggere l’ipotesi di trasmettere la maggior parte delle partite in streaming. Per questo motivo durante l’assemblea qualcuno dei presenti ha espressamente pronunciato il nome di Tim come possibile partner di Dazn.