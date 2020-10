Al 31' passa il Benevento col primo gol in serie A di Roberto Insigne. Palla in profondità per Lapadula, decentrato a sinistra, che mette un pallone al centro che viene ribattuto. Sulla seconda palla l'ex Lecce serve Roberto Insigne sul primo palo. Il numero 19 del Benevento si sposta la palla sul sinistro e trafigge Meret!