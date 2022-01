Djokovic espulso dall’Australia: visto rifiutato e niente esenzione medica per il vaccino

Niente Australian Open per il tennista numero uno al mondo Novak Djokovic. Come si apprende da Sky, dopo essere stato bloccato per circa 8 ore all'aeroporto di Tullemarine, il visto del serbo serbo è stato rifiutato e sarà espulso dall'Australia. Niente esenzione medica per il vaccino. Secondo alcune fonti, si legge, gli avvocati di Djokovic impugneranno la decisione.