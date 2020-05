DL 'Rilancio', i ricorsi fanno meno paura alla FIGC: ecco quanto durerà un procedimento

L'introduzione del Decreto Rilancio potrà essere molto importante per la stagione 2019/20 e per quella 2020/21. La FIGC - col nuovo decreto - a norma dell’articolo 218 possono annullare il campionato in corso ovvero consentirne il completamento, sia in versione “normale” che con novità di qualsiasi tipo (per esempio, attraverso playoff). Inoltre è possibile incidere anche sul format della prossima stagione, sia a livello professionistico che dilettantistico.

RICORSI RAPIDISSIMI - La principale paura della FIGC, a livello giuridico, è quello dei ricorsi: in caso di stop aicampionati ci potrebbe essere il rischio di una serie infinite di cause da parte delle squadre che ne sarebbero in qualche modo danneggiate. Tutti scenari futuri, che hanno spaventato finora la FIGC, e che però sono snelliti in maniera notevole dall’intervento del Governo, che prevede un procedimento davvero rapidissimo rispetto agli standard della giustizia, sia sportiva che ordinaria, in un massimo di 102 giorni