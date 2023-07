Donnarumma e la compagna rapinati a Parigi, il team Raiola: "Sotto choc ma stanno bene"

Dopo la rapina subito a casa a Parigi da Gianluigi Donnarumma, il Team Raiola, che cura gli interessi del portiere del PSG, ha emesso un comunicato

il Team Raiola, che cura gli interessi del portiere del PSG, ha emesso un comunicato: "Gigio Donnarumma e la fidanzata Alessia Elefante hanno avuto un incidente nelle prime ore di questa mattina. Sono scioccati da quello che è successo, stanno bene nonostante le terribili circostanze.

Entrambi stanno assistendo la polizia nelle loro indagini. Gigio, la sua compagna e il Team Raiola non rilasceranno ulteriori commenti fino a quando la polizia non avrà completato le indagini. Vi chiediamo di rispettare la privacy di Gigi e della sua compagna in questo momento".